Arpal, nel Brindisino 53 annunci di lavoro per 114 figure professionali

BRINDISI - Dal ventiquattresimo report delle offerte di lavoro elaborato dallo staff Comunicazione/Rapporti con Media dell’Ambito territoriale di Brindisi di Arpal Puglia emerge che sono 53 gli annunci di lavoro disponibili per 114 figure professionali. E il dato registrato nella settimana dal 4 all’11 novembre relativamente alla ricerca di personale nell’ambito territoriale di Brindisi. Le offerte, consultabili sul sito o sull’app “LavoroxTe Puglia”, sono costantemente aggiornate e monitorate dagli operatori del servizio Incrocio Domanda-Offerta dei Centri per l’impiego.

Si conferma quello dell'edilizia il settore con la maggiore richiesta di personale. Sono, infatti, ben 50 le posizioni aperte su Brindisi e provincia, tra carpentieri, muratori, elettricisti, manovali edili e geometri. Seguono il settore turismo, con 12 profili professionali richiesti, il settore ristorazione, con 12 profili richiesti e a seguire il settore servizi, con 7 profili richiesti. Per quanto riguarda le opportunità di impiego riservate alle categorie protette ex. art 18, sono stati pubblicati due nuovi annunci per: 1 addetto/a verniciatore e un’addetta/o segreteria e piccola contabilità.

Non mancano opportunità di inserimento lavorativo all’estero tramite la rete Eures. Si ricerca, infatti, personale nel settore della ristorazione in Germania e Agency e Concierge nel settore dello Yachting di lusso a Olbia. Si informa, inoltre, che sono attualmente aperte le iscrizioni alla sesta edizione dell’evento “Eures Italy for Employers' Day 2022”, dedicato ai servizi per l'impiego e alle aziende europee alla ricerca di personale con adeguate competenze tecniche e linguistiche. L’iniziativa si svolgerà il prossimo 15 novembre.

Sempre aggiornata anche la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, dalle offerte formative con Master Pass Laureati 2022 alle opportunità offerte con i programmi di politiche attive con Garanzia Giovani e il progetto Neet.

Tramite Spid, gli utenti possono liberamente candidarsi alle offerte di loro interesse sul sito lavoroperte.regione.puglia.it. In alternativa, cittadini e imprese possono rivolgersi agli operatori di Arpal Puglia dei tre Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi per qualunque informazione e assistenza. Gli sportelli sono aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30, solo su appuntamento) presso le sedi di Brindisi, Ostuni e Francavilla e presso l’Ufficio Collocamento Mirato Disabili, situato in via Tor Pisana, 114, Brindisi (per info e contatti: www.arpal.regione.puglia.it).

Per qualunque richiesta o informazione, cittadini e imprese possono rivolgersi agli operatori di Arpal Puglia dei Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi. Si consiglia di consultare quotidianamente il portale Lavoro per Te - Regione Puglia, per rimanere sempre aggiornati sulle nuove opportunità lavorative.