Arpal Puglia, online un nuovo spot per sfatare i “luoghi comuni” sui Centri per l’impiego

BARI - Far conoscere le attività svolte da Arpal Puglia e dai Centri per l’impiego (Cpi) diffusi su tutto il territorio regionale, e i risultati raggiunti a livello di occupazione anche attraverso i progetti, le iniziative e i servizi quotidianamente offerti all’utenza.

Questo è l’obiettivo del nuovo spot lanciato da Arpal Puglia. Il video fa parte della nuova campagna di comunicazione dell’Agenzia regionale per le Politiche attive del lavoro, presentata durante l’evento “Tuning conference”.

La campagna multipiattaforma si sviluppa su vari media. Dalla tv alla radio, passando per la stampa (cartacea e online) e i principali social network (instagram, facebook, linkedIn, tiktok) senza dimenticare le tradizionali affissioni (banner).

In questo contesto si inserisce lo spot, in onda su tv, radio e tramite social, che vede il protagonista trasformarsi da hater a testimonial di Arpal Puglia. L'iniziale diffidenza si trasforma una volta entrati a contatto con gli operatori che curano i diversi servizi, e le molteplici attività svolte dai Centri per l’Impiego pugliesi.

L’atteggiamento critico del personaggio principale diventa prima titubante e poi muta completamente fino a convincersi dell’efficienza dei Cpi per diventare un vero e proprio testimonial dell’Agenzia Regionale per le Politiche attive del lavoro.

"I nostri nuovi spot - spiega Francesca Serpino, Dirigente Uo Coordinamento di Staff Arpal Puglia - si inseriscono in un piano di attività che porteremo avanti per il 2023 e il 2024, per trasferire alla cittadinanza il rinnovato ruolo dei centri per l’impiego, illustrare i servizi erogati e promuoverli attraverso eventi, comunicazione e promozione in rete".