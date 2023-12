Arresti per droga, l'Antiracket: "Grande soddisfazione per i risultati conseguiti"

SAN PIETRO VERNOTICO - Riceviamo e pubblichiamo una nota dell'associazione antiracket “Sviluppo e Legalità” di San Pietro Vernotico sull'operazione della Polizia di Stato che nella giornata di ieri, ha smantellato un grosso gruppo criminale dedito allo spaccio operando arresti anche a San Pietro Vernotico.

L’associazione antiracket “Sviluppo e Legalità” di San Pietro Vernotico, esprime la più totale soddisfazione per i risultati conseguiti dal lavoro svolto dalle Forze dell’ordine e dalla Magistratura e rivolge il proprio plauso per l’operazione eseguita contro le organizzazioni malavitose operanti nel territorio Brindisino e Leccese.

La consideriamo una vittoria conseguita per la dedizione e l’impegno per la giustizia per quel territorio troppe volte violato da atti illegali, che ne hanno bloccato la crescita economica e sociale. Questa è ancora una volta la dimostrazione tangibile di come l’operato della Magistratura, delle Forze dell’ordine possano debellare l’illegalità in tutte le sue declinazioni, ma che deve vedere anche l’impegno ed il supporto dei cittadini onesti. A Magistratura e Forze dell’ordine, va il nostro più sentito ringraziamento per i risultati ottenuti con professionalità e paziente lavoro di indagine.