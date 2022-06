Arriva Costa Luminosa nel porto e a Brindisi sbarcano 359 passeggeri

BRINDISI - Questa mattina, sabato 4 giugno, alle 7.00 ha ormeggiato presso la banchina di Costa Morena Nord, Costa Luminosa, che esordisce a Brindisi con il primo di 23 scali che saranno effettuati tutti i venerdì, fino al 4 novembre, con arrivo alle 8.00 e partenza alle 18.00. Sono 359 i passeggeri che hanno scelto di scendere a Brindisi e completare qui la loro vacanza, 75 i transiti e 112 gli imbarchi.

A bordo, si è svolta una breve ma significativa cerimonia, il "maiden call", il benvenuto alla compagnia per il primo scalo. Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi, alla presenza del comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi, Fabrizio Coke, del questore di Brindisi, Annino Gargano, e dell'agente marittimo Teo Titi (Titi Shipping since 1848), agenzia raccomandataria della nave, ha consegnato al comandante della nave, Ezio Di Nunzio, un crest dell’Autorità di Sistema (nella foto sotto).

Si legge sulla pagina Facebook dell'Autorità di sistema portuale: "Abbiamo lavorato a lungo per far inserire Brindisi nella stagione crocieristica 2022 di Costa". Lo scalo messapico rientra nell'ambito di una crociera breve nel Mediterraneo di cinque giorni. La nave è partita da Savona e ha quale destinazione finale Trieste.

L'itinerario, di sette giorni, consente di visitare città d'arte e isole stupende, con soste a Zara o Spalato (Croazia), a seconda delle settimane, Trieste, Dubrovnik (Croazia), Cattaro (Montenegro), Argostoli (Grecia), Corfù (Grecia).

Oltre a Brindisi, Costa Crociere conferma e consolida la propria presenza in Puglia con il porto di bari, dove operano già Costa Deliziosa e Costa Pacifica, che offrono crociere di una settimana in Grecia, Croazia e Montenegro, per un totale di 57 scali nel 2022.