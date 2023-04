Minori autori di reato a lavoro per dare vita a un'impresa apiaria sociale

MESAGNE - Il Progetto L.In.F.A., che vede all’opera un gruppo di minori autori di reato ed è stato selezionato da "Con i Bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e vincitore del bando “Cambio Rotta", continua a fare progressi e celebra oggi un grande traguardo. Come previsto dal cronoprogramma, sono arrivate le prime 20 famiglie di api presso il Centro Ippico Acqua2O di Mesagne e la Cooperativa Phoenix di Lecce, segnando l'inizio di una nuova fase per il progetto L.In.F.A. (Lavoro, Inclusione, Formazione in Agricoltura per minori autori di reato).

Oggi è il grande giorno dunque: la messa a dimora delle famiglie di api nelle arnie prodotte durante il laboratorio direttamente dai giovani coinvolti nel progetto e realizzate grazie alle competenze acquisite nel corso di falegnameria tenuto dalla Cooperativa Sociale Phoenix. Questo rappresenta un ulteriore passo avanti nella realizzazione del progetto, che mira a offrire ai minori autori di reato opportunità di formazione e reinserimento nel mondo del lavoro attraverso l'avvio di un'impresa apiaria sociale.

Le arnie e i telai per i mielari costruiti dai giovani partecipanti al progetto non solo saranno utilizzati per l'impresa apiaria, ma potranno anche essere venduti a imprese esterne, che hanno già mostrato interesse e iniziato a fare ordini informali. I giovani coinvolti nel progetto si stanno impegnando con entusiasmo e dedizione, acquisendo competenze che potranno facilmente spendere nel mondo del lavoro. Entusiasmo condiviso dagli esperti coinvolti e dal gruppo di educatori che accompagna i ragazzi in questo processo di rinascita e cambiamento.

“Il nostro ruolo è quello di accompagnare, sostenere e motivare i ragazzi nel loro percorso - racconta Marcello Ostuni, dell’Asd Acqua2o capofila del progetto - supportarli e aiutarli a fare bene e riuscire nel loro percorso dal punto di vista personale e di conseguenza anche professionale”.

Nel frattempo, i partecipanti al progetto continuano infatti a seguire corsi professionalizzanti di grooming e mascalcia per approfondire il rapporto uomo-cavallo e prendersi cura degli animali, oltre a frequentare lezioni sulle specifiche tecniche dell'apicoltura per imparare a gestire le api, le arnie e produrre miele e suoi derivati.

“L'entusiasmo è palpabile tra tutti coloro che sono parte del progetto L.In.F.A. - continua Ostuni - dagli operatori ai professionisti e, soprattutto, nei giovani allievi, che stanno avendo l'opportunità di acquisire competenze preziose. E tutti noi non vediamo l’ora di degustare un cucchiaino di miele prodotto dalle loro mani".