Il territorio brindisino si prepara ad accogliere le prime famiglie di profughi afghani

BRINDISI - E’ previsto nelle prossime ore l’arrivo in provincia di Brindisi dei primi nuclei familiari di cittadini afghani evacuati con il ponte umanitario realizzato dal Governo italiano e accolti, in prima battuta, nelle strutture per la quarantena individuate in altre regioni. Si tratta di 19 persone, tra le quali diversi minori.

Il trasferimento avverrà nell’ambito delle quote assegnate alla regione Puglia dal Ministero dell’Interno e sulla base delle prime disponibilità di posti individuate delle Prefetture nell’ambito del sistema di accoglienza di ciascuna provincia.

Nei giorni scorsi il Prefetto, sulla base di indicazioni ministeriali, condivise con l’Anci, ha inviato apposita circolare ai sindaci dei Comuni della provincia, sensibilizzandoli sul tema e invitandoli a concorrere alla individuazione, nei rispettivi territori, di eventuali soluzioni alloggiative in strutture pubbliche o private di cui abbiano la disponibilità, anche in previsione dell’eventuale ampliamento del Sai (Sistema accoglienza e Integrazione – ex Sprar) da parte del Ministero dell’Interno.