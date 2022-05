Arte in aeroporto, realizzata l'idea dell'artista francavillese Dino Clavica

Da un'idea dell'artista francavillese Dino Clavica, parte oggi, mercoledì 4 maggio, il progetto "The (art) side", che porta le opere degli artisti pugliesi negli aeroporti di Puglia, nell'area delle partenze, dopo i controlli, dove i passeggeri trascorrono più tempo prima dell’imbarco. Lo comunica su Facebook il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. La mostra parte oggi, presso l'aeroporto di Bari.

La prima edizione vede le opere del maestro Gennaro Picinni, insieme a quelle di Dino Clavica (nella foto sotto), Mariaelena Colonna, Vincenzo De Sario, Alessia Lofano, Aldo A. Pezzarossa, Lisa Simone. Attraverso il sistema di QRcode, esposto sui pannelli di ciascun artista in mostra, è possibile approfondire i contenuti in 8 lingue (albanese, cinese, inglese, tedesco, italiano, russo, spagnolo, francese).

Prosegue Emiliano: "Dino Clavica ci ha lasciato prematuramente, a soli 43 anni. La realizzazione dell'idea di una persona che non c’è più è un modo per farla esistere ancora e per ritrovarla. La cosa straordinaria di Dino è stata che lui, con questo progetto, non si era occupato delle proprie opere; l'idea riguardava le opere di tutti i suoi colleghi che avrebbero avuto, in questo modo, la possibilità di farsi guardare da chiunque e trovare quella chiave, non semplice, di farsi conoscere rispetto al mondo".

"Un'innovazione pazzesca - sempre dal post di Emiliano -, perché mentre in un'esposizione museale sono le persone che si recano a una mostra, qui è l'artista che va a trovare l'umanità. E la va a trovare in un luogo dove l'umanità per forza di cose deve attendere, deve fermarsi. Come fanno solo i grandi uomini, Dino ha sviluppato la sua idea per un'intera categoria, quella dei giovani artisti pugliesi, che potranno candidare le loro opere all'esposizione in aeroporto, mi auguro da adesso in poi in maniera permanente. Favorire il contatto con l'arte e promuoverne la sua diffusione realizza una missione fondamentale che qualifica non solo l'attività degli aeroporti ma di tutta la nostra regione".