Mesagne aderisce al progetto “frAagile”: l’arte per raccontare e sconfiggere il cancro

MESAGNE - Mesagne aderisce al progetto “frAgile”: l’arte contro il cancro con i manifesti creati dagli artisti visivi Francesca Donateo e Lbs (Bruno Salvatore Latella), che scelgono di avvalersi dell’influente potenza dell’arte per sensibilizzare sui temi collegati alle malattie oncologiche.

Il progetto si compone di tre opere, ciascuna realizzata a completamento dell’altra, che insieme si propongono di far crescere il livello di consapevolezza sul cancro e sull’importanza della prevenzione, per sottolineare come ogni persona affetta da malattia sia molto più della sua diagnosi e come la vita possa essere resiliente e agile. L’occasione per apprezzare le immagini è la Giornata mondiale contro il cancro, che torna a celebrarsi come ogni 4 febbraio, mentre l’opportunità di riflettere sul loro significato è universale e resta condivisibile ogni giorno dell’anno.

Diversi gli enti e le istituzioni che in tutta Italia hanno accolto l’invito a patrocinare il messaggio. “La nostra città – ha scritto il sindaco Antonio Matarrelli - è orgogliosamente tra questi”. L’iniziativa non si ferma alla celebrazione artistica, ma ha come obiettivo la creazione di un movimento che, unendo arte, realtà territoriali nazionali diverse e ricerca, punta alla diffusione di un messaggio condiviso di contrasto, lotta e speranza. Il progetto è promosso da Tv -Management (il curatore è Tommaso Venco) e da Dartestudio (direttore artistico Andrea Tapparini). Le opere sono state realizzate in collaborazione con il fotografo Arthur Vahia.

