Arte, musica e tradizioni al centro dell'incontro tra rifugiati e studenti

TUTURANO - Grande successo per l'iniziativa "Raccontami" organizzata per promuovere l'incontro tra bambini, giovani e ospiti del centro Sai (Sistema accoglienza e integrazione) di Tuturano. Si è svolta nella mattinata di oggi, venerdì 12 maggio, presso la sede di via Leonardo Leo.

Arte, Musica e scoperta delle tradizioni, al centro della manifestazione, resa possibile anche grazie al coordinamento degli operatori del Sai e delle docenti, dei genitori e degli alunni delle classi 2 A, 3 B, 5 B della scuola primaria De Amicis e scuole dell'infanzia S. Antonio e San Pio.

Tutti i partecipanti si sono cimentati con i laboratori creativi di Tullet, giochi e murales di arte urbana, hanno ascoltato letture ad alta voce di albi illustrati a cura dei volontari della biblioteca sociale Enzo Cosma, gestita dal Comitato Fr/ azione Tuturano e hanno potuto interagire con gli ospiti del centro, ma soprattutto si sono vissuti momenti di conoscenza e riflessione su tematiche importanti, quali l’accoglienza, l’inclusione e la valorizzazione di ogni storia.