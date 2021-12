Il cegliese Pierluigi Urgesi direttore artistico di #NoName

C'è, anche, l'artista di Ceglie Messapica, Pierluigi Urgesi, tra gli organizzatori della collettiva d'arte #NoName che sarà inaugurata domani, domenica 12 dicembre, alle 17, nella Casa del Primo Municipio, nel rione Esquilino di Roma (via Galileo Galilei 53). Un evento dedicato all’arte e agli artisti dove il ricavato è stato completamente reinvestito per l’organizzazione della mostra collettiva. Tra i direttori artistici Paola Aleandri e Martina Menga.



Il titolo della mostra #NoName non è un nome dato in mancanza di fantasia ma significa che non c’è un tema prestabilito, non c’è un’esclusione di tecniche e gli artisti sono liberi di decidere quali opere esporre ed il messaggio da lanciare. Il periodo particolare è stato il principale punto di partenza per la realizzazione di un evento legato all’estrema espressione artistica. Gli artefici di questa piccola rivoluzione sono gli autori, ma soprattutto i 15 artisti che con entusiasmo e grinta hanno partecipato attivamente al progetto.

L’obiettivo è un messaggio di libertà espressiva volta a rompere le catene di una società sempre pronta a riscuotere denaro per garantire visibilità. Ed è qui che un’imprevedibile tempesta di colore e di violenza espressiva vuole irrompere nel tranquillo e silenzioso scorrere dell’arte.