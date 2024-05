Artisti in azione nel centro storico per valorizzare immobili fatiscenti e raccontare il territorio

SAN PIETRO VERNOTICO – Artisti in azione a San Pietro Vernotico per riqualificare e valorizzare le corti e gli spazi in degrado del centro storico. Nella giornata di ieri, domenica 12 maggio, si è svolta la prima edizione di “VernArte”, il progetto di rivitalizzazione dei borghi ideato e promosso da Gianluca Macchia, flower designer esperto in allestimenti e organizzazione di eventi e cerimonie, unitamente all’associazione Toda Joia Animazione eventi e spettacoli di Alex Soda e Soda e Asd Dialetto Sampietrano. Un nutrito gruppo di talenti nostrani ha realizzato opere in pittura e scultura su prospetti fatiscenti e in stato di abbandono di immobili di proprietà comunale e non, restituendo agli stessi nuova vita dal punto di vista del decoro.

Un’iniziativa fortemente voluta da Macchia che ha riscosso grande successo grazie alla collaborazione di associazioni, operatori economici e degli stessi artisti che non si sono sottratti al compito di rendere decorosi spazi fatiscenti a titolo completamente gratuito (è previsto solo un rimborso spese da parte dell’amministrazione comunale che ha patrocinato l’evento).

Questi gli autori delle opere realizzate nella giornata di domenica 12 maggio in via San Pietro, una delle strade del centro storico che collega piazza Del Popolo con la Chiesa di San Pietro: Celeste Acconto, Cristina Acconto, Noemi Arnesano, Antonio Bonfrate, Arianna Candido, Emanuela Cota, Simone Foscarini, Stefania Foscarini, Emiliana Pede, Melinda Massaro, Emanuela Rascazzo, Antonio Rizzo, Chiara Rizzo, Paola Rizzo, Tiziana Puce, Sarha Spalluto e Mario Pellegrino. A questo elenco si aggiungono altri sei artisti che hanno aderito all’iniziativa e che realizzeranno le loro opere nei prossimi giorni sempre nell’ambito della stessa manifestazione, si tratta di: Alessandra Schilardi, Agnese Saponaro, Giovanni Braione, Stefania Guerrieri, Salvatore Carico, Rosy Scalinci.

Grazie ai commercianti del centro storico, invece, è stato possibile realizzare le magliette che hanno indossato artisti e organizzatori. Si tratta di, Pierluigi Lazoi fotografo, Elisabetta Schiavone, Centro estetico Agnese Mita, tabaccheria Coste Del Salento, bar In Piazza di Emanuele Solazzo, bar Sette e Mezzo di Emanuele Pesimena.

“Il centro storico del nostro Comune da anni ormai versa in condizioni di abbandono e, proprio per questo, il progetto si pone il fine di restituire il giusto valore che merita - si legge nella presentazione dell’iniziativa - nel progetto di ri-valorizzazione si vuole anche dare risalto alle strutture e ai palazzi storici del nostro Comune, attraverso un progetto artistico che racconti, con varie tematiche, cosa San Pietro è stata, è e potrà essere partendo dai suoi artisti e operatori del settore”.

L’idea dell’organizzatore è quella di abbellire il paese non solo attraverso opere legate a pittura e scultura ma anche con allestimenti floreali e installazioni artistico-decorative coinvolgendo oltre agli artisti anche fioristi, vivaisti, Studi fotografici, Grafici e Tipografie, Aziende di illuminazione, aziende per forniture elettriche, Cantine vinicole, Privati Cittadini, associazioni del territorio, Parrocchie, Operatori Economici.

La giornata di ieri si è svolta come da programma: alle 9 gli artisti si sono dati appuntamento in via San Pietro e fino al tramonto hanno lavorato sulle pareti sgarrupate degli immobili fatiscenti da troppo tempo in stato di abbandono trasformandole in opere d’arte degne delle migliori gallerie. Via San Pietro è stata trasformata in un museo a cielo aperto. Stili e colori differenti si sono imposti su crepe e intonaco cadente regalando scorci di bellezza. La mattinata è stata allietata da un momento di musica live standard jazz/soul a cura di Lola e Pasquale.

Nel pomeriggio sono andati in scena i giochi della tradizione a cura del volontari di Dialetto Sampietrano. A seguire live di pizzica con 'Santu Pietru e tutte le chiai', 'Scapulaefuci' e 'Purfitiuse'. In serata si è svolto uno spettacolo di canto con Giulia Muscatello, Stefano Zecca, Mattia Gesuè, Angelica D’Anna, Michela Cagnazzo, tutti di 'Carisma Music School' di Francesca Miccoli e Martina Piconese.

“L’obiettivo era quello di suscitare entusiasmo nei cittadini, negli operatori economici e soprattutto negli artisti che hanno sposato questa iniziativa senza indugiare e soprattutto a costo zero sottraendo tempo a impegni lavorativi e familiari” ha commentato Gianluca Macchia. Il progetto prevede altre iniziative simili che coinvolgeranno altre zone. Intanto alcuni operatori si sono già resi disponibili per ‘adottare’ spazi verdi abbandonati. Hanno aderito Scardino Fiorni, Enzo Miglietta e azienda agricola Fratelli De Vitis.

La scelta di chiamare l’iniziativa “VenArte” nasce proprio da una necessità di rinnovo: “Dal latino “verno” che si traduce come ‘rinnovarsi a primavera’ e utilizzato come metafora di rinascita, il progetto si pone come obiettivo la riscoperta del paese mediante la restituzione di nuova vigoria e vivacità in quelle aree, originariamente fulcri di vitalità, ad oggi dismesse, mediante la ri-valorizzazione dei centri della nostra comunità”.

