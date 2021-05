Ambulatorio per diabete di tipo 1: ecco come accedere

BRINDISI - Da alcune settimane è attivo l'ambulatorio per la cura del diabete di tipo 1 (autoimmune insulinodipendente), la patologia cronica endocrinologica più diffusa in età evolutiva. Avviato in collaborazione con l'associazione “Delfini messapici”, è ospitato al terzo piano del distretto sociosanitario di via Dalmazia a Brindisi ed è diretto dall'endocrinologo Cosimo Rodia.

All’ambulatorio si accede attraverso due modalità: scrivere una mail all'indirizzo ambulatorio.diabetetipo1@asl.brindisi.it indicando le proprie generalità ed eventualmente gli esami recenti cui ci si è sottoposti o prenotare agli sportelli Cup di via Dalmazia con impegnativa per visita diabetologica di controllo, specificando di volersi rivolgere all'ambulatorio per il diabete di tipo1.

Ogni mattina i medici del servizio controllano la casella di posta elettronica per rispondere alle richieste dell'utenza e fissare gli appuntamenti. Per quel che riguarda la modalità di accesso via Cup, al momento, l'unica sede deputata a prenotare le visite per questo ambulatorio è solo quella di via Dalmazia.