Asl Brindisi, nominati i direttori amministrativo e sanitario

BRINDISI – Il direttore generale della Asl di Brindisi, Maurizio De Nuccio, insediato nella Asl Brindisi il 18 agosto scorso, con le delibere numero 2095 e 2096 del 24 agosto 2023 ha nominato i direttori amministrativo e sanitario della Asl di Brindisi. Si tratta, rispettivamente della dottoressa Loredana Carulli e del dottor Vincenzo Gigantelli. Entrambi resteranno in carica “per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro di diritto privato e, comunque, non oltre la durata dell’incarico del direttore generale insediato con deliberazione n.2094 del 18.8.2023”.

“Saluto e ringrazio il dottor Andrea Chiari e il dottor Vito Campanile - ha dichiarato dichiara Maurizio De Nuccio - per il lavoro e l'impegno fino a oggi profusi. Questo, tuttavia, è il momento di ripartire e rinnovare in linea e in ascolto delle numerose esigenze del territorio, per andare avanti e cercare nuove soluzioni a problemi persistenti. Il mio benvenuto alla nuova direttrice amministrativa e al nuovo direttore sanitario ai quali porgo i miei migliori auguri di buon lavoro".

Vincenzo Gigantelli è un medico che proviene dalla Asl Bari dove aveva l’incarico di direttore del Distretto Socio-sanitario di Putignano, mentre Loredana Carulli, avvocato, proviene dalla Asl Taranto dove era direttrice dell’Area Risorse umane.

Loredana Carulli, 58 anni, vive a Torre Santa Susanna, laureata in Giurisprudenza presso l’università di Bari si è specializzata in Diritto ed Economia delle Comunita? Europee. Dal 1991 è iscritta all’albo degli avvocati del foro di Brindisi. Abilitata dal 1992 all’insegnamento delle Materie Giuridiche ed Economiche e Psicologia sociale. Dal 2002 è iscritta all’Albo speciale degli avvocati del Foro di Taranto. Dal 1991 al 2001 ha svolto la libera professione di avvocato. Tra gli incarichi pubblici ricoperti figura la nomina di presidente del consiglio di disciplina della Societa? Trasporti pubblici di Brindisi dal 1996 per 5 anni, riconfermata successivamente per altri 5 anni. Nel 2008 è stata nominata con delibera di Giunta Regionale dirigente amministrativo, componente del Nucleo ispettivo sanitario regionale. Ha lavorato presso la Asl di Brindisi come collaboratore amministrativo, presso la Asl di Taranto come avvocato dirigente con incarico di responsabile della Struttura Semplice “ Contenzioso Amministrativo”. Ha ricoperto ruoli di Dirigente amministrativo del Distretto n.7, Dirigente responsabile dell’Ufficio Prcedimenti Disciplinari, direttore amministrativo presidio Ospedaliero Orientale, Direttore ad interim dell’Area Gestione del Patrimonio, direttore della S.C. Controllo di Gestione.

Vicentelli, laureato in Medicina e chirurgia presso l’Universita? degli Studi di Bari discutendo la tesi in psichiatria “L’essenza del disturbo comunicativo nella schizofrenia”, dal 1988 è iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari. Dal 1991 lavora nella Asl di Bari come “Assistente medico” a tempo pieno. Inquadrato nella disciplina “organizzazione dei servizi sanitari di base”. Per oltre 20 anni si è occupato dell’organizzazione dei servizi sanitari di base con responsabilità dirette nelle risorse umane, finanziarie e strumentali. Nel corso degli anni, inoltre, rivestendo l’incarico di responsabile della macrostruttura distrettuale ha maturato notevole esperienza in diversi ambiti. Ha svolto attività di docenza e relatore in numerosi convegni e corsi

Ha contribuito sin dal 2001 alla costituzione della Associazione pugliese direttori di distretto socio-sanitario nel cui ambito ha ricoperto incarico di vicepresidente (dal giugno 2010) e funzioni di presidente (da ottobre 2012 a dicembre 2014). A febbraio 2016 e? stato eletto presidente Regionale della Associazione Card Puglia per il triennio 2016-2018. In questa veste e? componente il Direttivo nazionale card e responsabile scientifico per i congressi Card di livello Regionale e Nazionale.