Asl di Brindisi, in fase di completamento le procedure di stabilizzazione personale

BRINDISI - La Asl Brindisi sta procedendo al completamento delle procedure di stabilizzazione, secondo i dettami normativi e nel rispetto delle regole di buona amministrazione che impongono la verifica puntuale di quanto autocertificato. Nella giornata di mercoledì prossimo, 18 gennaio, saranno firmati i primi contratti dal personale già in servizio.

Contestualmente gli uffici dell’Area Personale, data la consistente platea di lavoratori interessati, hanno definito un cronoprogramma per convocare in più giorni, già dalla prossima settimana, tutti coloro che sono stati inseriti negli elenchi degli stabilizzandi per procedere alle necessarie verifiche e programmare le visite pre-assunzione.

La stabilizzazione riguarda il personale in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 75/2017 (legge Madia) e dell’articolo 1, comma 268, lettera b) primo periodo, della legge 234/2021 (legge di Bilancio per l’anno 2022), con procedure avviate così come disposto dalla delibera di Giunta regionale 1818 del 12 dicembre 2022.