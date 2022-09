La Asl Brindisi prenderà parte al sesto "Forum Mediterraneo in Sanità"

BRINDISI - Anche quest'anno la Asl Brindisi parteciperà al Forum Mediterraneo in Sanità, in programma a Bari dal 28 al 30 settembre, a Villa Romanazzi Carducci. "Rigenerazione e rilancio del Sistema Sanitario – Cantiere aperto da sud" è il tema di questa sesta edizione, promossa dall’Agenzia regionale per la salute e il sociale (AReSS), Fondazione per l'innovazione e la sicurezza in Sanità e Gutenberg.

In programma la presentazione dei Piani operativi di Regioni e Aziende sanitarie per la realizzazione degli obiettivi del Pnrr. Un “cantiere aperto” anche a idee e proposte dei professionisti che operano in ospedale e nel territorio, i veri attori di un cambiamento che nasce dal basso.

Il direttore generale della Asl di Brindisi, Flavio Maria Roseto, interverrà il 28 settembre alle 11.30 in un incontro con tutti i manager delle aziende sanitarie e ospedaliere pugliesi e campane. Il giorno seguente, alle 14, parteciperà a un'assemblea dei direttori generali delle Asl per l'applicazione del Pnrr nelle regioni del Sud. Infine, il 30 settembre alle 9 prenderà parte a un incontro sulla formazione infermieristica.