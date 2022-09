Asl di Brindisi, assunzione a tempo indeterminato per 62 dipendenti

BRINDISI - Nella Asl di Brindisi stabilizzati 62 dipendenti in base alla legge Madia. La direzione strategica ha disposto ieri l'assunzione a tempo indeterminato di due medici, un farmacista, 32 infermieri, un'ostetrica,12 oss, cinque tecnici sanitari di laboratorio, quattro collaboratori tecnico-professionali, un'assistente sociale e quattro autisti.

Tutti i dipendenti hanno maturato al 31 dicembre 2021 almeno tre anni di lavoro negli ultimi otto, con contratti a tempo determinato, come previsto dal decreto legislativo 75 del 25 maggio 2017 (legge Madia) e successive modifiche.

"L'obiettivo - sottolinea il direttore generale Flavio Roseto - è quello di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. Nella Asl di Brindisi - aggiunge il dg - proseguono le attività finalizzate alle stabilizzazioni per i dipendenti a tempo determinato in base alla legge Madia e anche per quelli che hanno maturato al 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla legge di Bilancio: 18 mesi di lavoro con 6 mesi durante il periodo Covid".

Nel percorso di stabilizzazione è impegnata Caterina Diodicibus, direttore dell'Area di Gestione del personale, con l'Unità operativa Assunzioni e concorsi che ha come dirigente responsabile Luigi Spina, e con il supporto dell'ingegnere informatico Daniele Riso.