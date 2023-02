Asl, stabilizzazioni personale: contratto indeterminato per quasi cento operatori sociosanitari

BRINDISI - Nella Asl Brindisi proseguono le stabilizzazioni, in base al cronoprogramma definito dagli uffici dell'Area personale. Dopo i primi 250 lavoratori che hanno firmato il contratto durante il mese di gennaio, oggi, giovedi 23 febbraio, nella sala Appia di via Napoli è stata la volta di circa 100 operatori sociosanitari che saranno assunti a tempo indeterminato.

Andrea Chiari, direttore generale facente funzione, ha dato a tutti gli oss il benvenuto in azienda, porgendo i migliori auguri di buon lavoro. La firma del contratto è avvenuta alla presenza della direttrice dell’Area Gestione del personale, Caterina Diodicibus, insieme ai collaboratori dell'Unità operativa Assunzioni e concorsi.

La stabilizzazione degli operatori sociosanitari riguarda il personale in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 75/2017 (legge Madia) e dall’articolo 1, comma 268, lettera b) primo periodo, della legge 234/2021 (legge di Bilancio per l’anno 2022), con procedure avviate così come disposto dalla delibera di Giunta regionale 1818 del 12 dicembre 2022.