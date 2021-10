Assalto alla Cgil nazionale: gli attestati di solidarietà dal Brindisino

BRINDISI - Attestati di solidarietà e vicinanza alla Cgil dal mondo politico, associazioni e istituioni anche nella provincia di Brindisi. Ieri, sabato 9 ottobre, infatti, la sede nazionale del sindacato dei lavoratori è stata assaltata durante la manifestazione organizzata a Roma dai movimenti no gree pass e no vax.

Solidarietà arriva dal presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, che questa mattina al presidio organizzato nella sede Cgil di Lecce: "La posizione che tutti dobbiamo assumere è questa - ha detto Emiliano - Forza nuova e Casapound vanno sciolte perché sono organizzazioni neofasciste con le quali non si può più ragionare e bisogna assolutamente applicare le leggi. Da oggi comincia una mobilitazione istituzionale. La regione Puglia come istituzione chiederà prima al consiglio regionale, poi al governo, poi al prefetto, al ministro degli Interni di agire con assoluta durezza applicando la legge esistente. E voi sapete che noi quando diciamo una cosa poi la facciamo”.

Idea per Brindisi: "Il sindacato conquista della nostra democrazia"

"A nome mio e del movimento che rappresento, esprimo tutta la solidarieta’ alla Cgil per il vile e vergognoso attentato subito nella sede nazionale, ad opera di un gruppo di facinorosi ed esponenti politici della estrema destra. Condanniamo fermamente ogni tipo di violenza, ogni attacco alla liberta’ di espressione e di opinione. Chi crede di utilizzare o peggio cavalcare la protesta per politicizzare il disagio di una parte della società, trasformando una battaglia democratica in atti di violenza e di estremismo, deve essere condannato e

posto fuori da qualsiasi logica politica e deve essere trattato come un comune delinquente. Il resto appartiene non alla politica, ma alla delinquenza che a prescindere dal colore politico deve essere condannata e perseguita", Claudio Niccoli, segretario provinciale "Idea per Brindisi".

Brindisi Bene Comune: "Obiettivo: minare la democrazia"

"Ogni giorno si assiste a tentativi di infiltrazioni neofasciste in partiti, manifestazioni, dibattiti e in special modo dove vi sono difficoltà e disagi sociali. Il dibattito democratico deve restare sempre nei limiti della costituzione e del rispetto reciproco. Questo clima e questi gesti non sono più tollerabili e ci associamo a tutte le forze politiche democratiche che chiedono lo scioglimento di tutte le forze e i partiti neofascisti. Solidarietà alla Cgil per l'attacco organizzato da forze neofasciste con il chiaro obiettivo di minare alle fondamenta la democrazia del nostro paese", Brindisi Bene Comune.

Legambiente Brindisi: "Prende le distanze dai gruppi fascisti"

"Democratiche manifestazioni non possono tramutarsi in occasioni per far emergere odio e violenza e devono provocare apertamente lo sdegno degli organizzatori e la presa di distanza da gruppi fascisti e da quanti assurdamente parlano di dittatura con riferimento alla gestione della pandemia, dei vaccini e del green pass. Tutte scelte che tutelano diritti inalienabili e la salute pubblica con i risultati che in modo evidente ci stanno conducendo fuori dal tunnel della pandemia ed al ritorno alla normalità anche grazie all’impegno costante di chi rappresenta i diritti dei lavoratori", circolo “Tonino Di Giulio” Legambiente Brindisi.

Michele Saccomanno, sindaco di Torre Santa Susanna

"Caro Matteo, voglio esprimere tuo tramite a tutta la Cgil di Torre e con voi al resto del più grande sindacato italiano la mia personale solidarietà e anche come Sindaco onorato di rappresentare la intera amministrazione. Violenza stupida e selvaggia, senza nessuna giustificazione. L’auspicio profondo e sincero che tutti i cittadini perbene isolino e caccino dalla propria comunità simili mascalzoni", dal sindaco di Torre Santa Susanna a Matteo Birtolo responsabile Cgil Torre.

Pd Brindisi: “Mobilitazione contro le formazioni neofasciste”

"Questa mattina una folta delegazione del Partito Democratico di Brindisi ha partecipato al presidio organizzato dalla Cgil di Brindisi contro l’infame attacco alla sede nazionale dello stesso sindacato e alle aggressioni subite dalle forze dell’ordine ad opera di criminali neofascisti e per dare pieno sostegno a tutte le 'strutture' democratiche. Un chiaro tentativo di destabilizzazione della Democrazia ad opera di delinquenti organizzati da movimenti neofascisti a cui bisogna rispondere con ferma determinazione e attraverso la mobilitazione di tutte le cittadine e i cittadini che credono profondamente nella libertà e nei valori democratici. Per questo tutte le iscritte e gli iscritti del circolo di Brindisi del Partito Democratico giovedì 14 ottobre si incontreranno in un’assemblea nel circolo di Brindisi alla presenza del segretario provinciale della Cgil Antonio Macchia, del sindaco di Brindisi Riccardo Rossi e del consigliere regionale Maurizio Bruno per ribadire il sostegno alla proposta del segretario nazionale del Pd Enrico Letta di scioglimento, attraverso un’iniziativa parlamentare, di tutte formazioni neofasciste", circolo di Brindisi del Partito Democratico.