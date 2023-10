Assemblea pubblica su Edison: ambientalisti invitano anche sindaco ed Emiliano

BRINDISI – Dopo la catena umana che sabato scorso (30 settembre) si è svolta sul lungomare Regina Margherita, le associazioni ambientaliste lanciano una nuova iniziativa contro la realizzazione del deposito di Gnl da parte di Edison, a Costa Morena Est. Per giovedì 12 ottobre, alle ore 18, ai piedi della scalinata Virgilio, si svolgerà un’assemblea pubblica alla quale vengono invitati a partecipare anche il sindaco Marchionna, il presidente della Provincia Matarrelli, il governatore Michele Emiliano e il deputato Mauro D’Attis.

L’evento è organizzato da: Italia Nostra, Legambiente, Wwf Brindisi, Medicina Democratica, Cgil Brindisi, Fondazione “Tonino di Giulio”, Forum Ambiente Salute e Sviluppo, Salute Pubblica, No al Carbone, Anpi, Associazione Di Vittorio

“La manifestazione di sabato scorso (30 settembre) - si legge in una nota congiunta delle associazioni - ha visto una moltitudine di cittadini “abbracciare”, per difendere, il proprio porto; è stato un indiscutibile successo facendo immediatamente emergere la necessità, chiesta a gran voce dai partecipanti, di continuare con determinazione nella protesta”.

“Accogliendo tali richieste si è deciso di convocare per giovedì 12 ottobre alle ore 18,00 - ai piedi della scalinata Virgilio - una assemblea pubblica per discutere con le istituzioni e la politica del deposito Edison di Gnl che, oltre alla sua pericolosità e alle implicite limitazioni alle attività portuali, impedirà lo sviluppo della logistica per l’occupazione di un’area indiscutibilmente importante e strategica, attrezzata e collegata con la rete ferroviaria nazionale. Discuteremo anche di una visione della portualità che pare non corrispondere alle esigenze e potenzialità del nostro porto, da sempre polifunzionale, bensì ad affossarlo e a renderlo subalterno ad altre realtà”.

“Invitiamo sin d’ora, e formalizzeremo tale invito, i rappresentanti delle formazioni politiche e delle istituzioni del territorio: il sindaco Giuseppe Marchionna, il presidente della Provincia Toni Matarrelli, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, i consiglieri regionali e l’unico rappresentante della provincia di Brindisi in Parlamento, Mauro D’Attis”.

“Chiediamo, inoltre, che il prossimo consiglio comunale monotematico si svolga in maniera aperta per ascoltare tutte le espressioni della società”.