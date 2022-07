BRINDISI - Si è tenuta oggi, mercoledì 20 luglio, nell’aula Metrangolo del Tribunale di Brindisi l’assemblea costitutiva della sezione di Brindisi dell’associazione La.p.e.c. (laboratorio permanente esame e controesame e giusto processo). L’associazione non ha scopo di lucro e si prefigge, attraverso la costituzione di un laboratorio permanente, lo studio sui temi e gli istituti che regolano l’esame incrociato nel processo penale nonché di tutti i principi e gli istituti che regolano il “giusto processo”.

A tal fine, l’associazione organizza e promuove l’approfondimento, con laboratori, convegni, seminari, organizzazione di gruppi di studio e di lavoro degli istituti processuali, delle regole e delle problematiche comunque attinenti alla acquisizione della fonte di prova orale nel procedimento penale, in ogni sua fase e di quanto attiene al giusto processo; il confronto comparato con altri sistemi giudiziari; il monitoraggio delle prassi giudiziarie; i sistemi e le regole d’indagine e d’indagine difensiva; l’elaborazione di progetti di modifica o di integrazione legislativa, nonché di linee guida; la formazione, mediante l’organizzazione di corsi di specializzazione, di magistrati ed avvocati, in funzione di una corretta ed adeguata applicazione degli istituti in materia di esame incrociato e giusto processo; e infine l’istituzione di riviste, di siti internet o di blog a tema.

Alla presenza dei vertici del Tribunale e della Procura della Repubblica di Brindisi, i soci fondatori hanno proceduto alla elezione del consiglio direttivo con gli avvocati Fabio Di Bello, che svolgerà le funzioni di presidente per il prossimo triennio, Cosimo Lodeserto (vicepresidente), Rosario Almiento (segretario) e Vita Cavaliere. I magistrati eletti in consiglio sono la dottoressa Stefania De Angelis (Gip) e il dottor Giuseppe De Nozza (pm). Per i professori universitari è stato eletto il professor Nicola Triggiani, ordinario di procedura penale dell’Università di Bari.

Inoltre, l’assemblea ha proceduto alla indicazione dei primi componenti del comitato scientifico della associazione che sarà presieduto dal dottor Valerio Fracassi, presidente del Tribunale, e che vedrà la presenza del dottor Antonio De Donno, procuratore della Repubblica, del dottor Maurizio Saso, giudice per le indagini preliminari, unitamente agli avvocati penalisti del foro di Brindisi e ai professori dell’università di Bari e del Salento che aderiscono al Lapec. Alla ripresa delle attività giudiziarie nei primi giorni di settembre verranno avviate le iniziative utili e funzionali agli scopi dell’associazione.