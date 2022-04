Acli, congresso Federazione anziani: "Obiettivo ridurre le disuguaglianze"

LATIANO - Ridurre le disuguaglianze e tracciare orizzonti nuovi nell'accesso ai servizi per gli anziani e i non autosufficienti, nel sociale e nella sanità, perché il benessere degli anziani e dei pensionati generi sicurezza e sollievo sociale a una generazione che ha fatto la storia delle comunità, ma sostiene anche il presente difficile di tanti figli e nipoti.

Questi in sintesi gli impegni emersi dalla VI assemblea congressuale della Federazione Anziani e Pensionati delle Acli della Provincia di Brindisi, (quarta in Italia per numero di iscritti), conclusasi oggi a Latiano nella splendida cornice della sala Flora di Palazzo Imperiali, rinnovando gli organi che rappresenteranno per i prossimi 4 anni i 4669 iscritti del territorio provinciale e nel ricordo commosso e grato del sindaco e dirigente delle Acli Graziano Zizzi.

Presenti per le autorità: Antonio Calabrese, presidente dell'Ambito territoriale Sociale Br 4 e coordinatore politico della cabina di regia provinciale degli ambiti territoriali che ha portato il saluto del presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli; l'assessore ai servizi sociali del Comune di Latiano Monica Albano che ha formulato l'indirizzo di saluto del sindaco Mino Maiorano e del presidente del consiglio comunale Gabriele Argentieri.

Hanno presieduto i lavori il segretario regionale Emilio Pisani, il segretario provinciale Gaetano Putortì, il presidente provinciale delle Acli provinciali di Brindisi Aps Gianluca Budano e il membro di segreteria nazionale Giuseppe Cecere. Prossimo appuntamento a Masseria Caselli il 21 maggio prossimo per la celebrazione del congresso regionale della Fap Acli Regionale Puglia presieduta dal brindisino Emilio Pisani.