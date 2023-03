Assemblea dei sindaci: approvato il bilancio di previsione 2023-2025

BRINDISI - In data odierna, con 14 primi cittadini presenti, l’assemblea dei sindaci ha esaminato e approvato all’unanimità tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Prima di tutto, è stato adottato il nuovo statuto provinciale, che in sostanza prevede una semplificazione nella programmazione e rende più agile il rapporto tra Provincia e Assemblea. Ai sindaci, dunque, è consentito delegare un altro rappresentante oltre al vicesindaco.

A seguire, il Consiglio provinciale - con 7 voti favorevoli e un astenuto - ha approvato in via definitiva il Documento unico di programmazione (Dup) per il periodo 2023-2025. Sempre con 7 voti ha ricevuto parere positivo anche il bilancio di previsione per il medesimo triennio.

Altra approvazione unanime ha interessato il “Documento strategico per la valorizzazione territoriale del tratto finale della Via Appia (Masterplan)” nonché il documento “Le Voci del territorio – Progetto Appia 2030”, a supporto della candidatura della Via Appia nelle liste dei beni patrimoniali riconosciuti dall’Unesco.

Ritirato l’ordine del giorno sul complesso immobiliare Cittadella della ricerca: il contenzioso tra la Provincia di Brindisi e Cetma. La delibera è stata rinviata al prossimo Consiglio provinciale.

Infine, approvata all’unanimità, con 8 voti favorevoli, la cessione del tratto strada provinciale n. 26 “Ceglie Messapica-Francavilla Fontana” dalla km.ca 10+110 “aerea di svincolo con la strada statale 7” alla km.ca 10+770, attuale caposaldo lato Francavilla Fontana.