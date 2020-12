Assistenza ad anziani e tutela del patrimonio: Servizio civile per 8 giovani a San Pietro

SAN PIETRO VERNOTICO - Assistenza adulti e terza età e tutela del patrimonio artistico storico. Sono questi i due progetti di Servizio civile proposti dal Comune di San Pietro Vernotico ammessi a finanziamento. Ognuno prevede la partecipazioen di 4 giovani.

"Dopo quello dello scorso anno questa volta attraverso la rete di comuni di cui il nostro comune fa parte avremo ben 52 posti destinati ai giovani interessati a svolgere il servizio civile. Sono 13 i progetti finanziati di cui due del nostro comune per cui otto giovani saranno chiamati a lavorare al fianco dell’amministrazione per un anno percependo un compenso mensile". Spiega l'assessore ai Servizi sociali Giuliana Giannone in una nota inviata agli organi di informazione.

I comuni che fanno parte della rete del Servizio civile universale sono sette, cinque fanno parte della provincia di Brindisino e sono: Brindisi, Francavilla Fontana, Latiano, San Pancrazio Salentino e San Pietro Vernotico. Quelli compresi nella provincia di Lecce sono: Campi Salentina e Novoli.

Dettaglio dei progetti

Come già accennato i progetti ammessi a finanziamento che riguardano il Comuen di San Pietro Vernotico sono due. Uno riguarda i servizi sociali nel settore assistenza area di intervento adulti e terza eta in condizione di disagio la durata del progetto è di dodici mesi e impiegherà quattro giovani. L'obiettivo generale è quello "di innalzare il livello della qualità di vita delle persone anziane che vivono spesso in situazione di solitudine e isolamento e supportare i loro familiari che spesso hanno difficoltà ad affrontare tutte le esigenze di “cura” e di sostegno psicologico dei propri cari, incrementando e potenziando servizi di assistenza alle necessità quotidiane e ampliando le possibilità di socializzazione e contribuendo a limitare i casi di emarginazione sociale e solitudine di vita". E' rivolto ad anziani già seguiti dai Servizi Sociali e 500 anziani con più di 65 anni che vivono soli.

Il secondo progetto riguarda la tutela del patrimonio artistico storico e culturale e anche in questo progetto verranno impiegati 4 giovani per dodici mesi. L'obiettivo generale è la valorizzazione generale dei beni storici, artistici e delle attività culturali del Comune di San Pietro Vernotico al fine di favorire la crescita culturale della popolazione residente e lo sviluppo economico attraverso la costruzione di un’offerta turistico-culturale.

"Sono veramente soddisfatta per questo importante obiettivo raggiunto in un momento storico come quello che stiamo vivendo dare un opportunità di crescita di formazione di lavoro a otto giovani è qualcosa di importante. Abbiamo lavorato tanto per realizzare questi progetti e vedere che sono stati entrambi finanziati mi riempie il cuore di gioia. Dal 2018 ad oggi siamo riusciti a vederci finanziati tre progetti per il servizio civile grazie all’impegno e alla dedizione di tutti e soprattutto del nostro sindaco.

Come partecipare

Nei prossimi giorni il bando di selezione e tutte le informazioni saranno disponibili sul sito del Comune. Le domande di partecipazione devono essere presentate in modalità on line entro e non oltre le ore 14 dell’ 8 febbraio 2021. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma Dol occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è Spid, quali servizi offre e come si richiede.

Per i volontari è previsto un assegno mensile di 439,50 euro e la durata dei progetti è di 12 mesi.