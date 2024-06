L'associazione Collettivo MusicArte di Mesagne festeggia 25 anni dalla fondazione

MESAGNE - L'associazione Collettivo MusicArte di Mesagne invita i cittadini ai festeggiamenti per celebrare i suoi 25 anni di attività. Un traguardo importante e significativo che rappresenta un quarto di secolo di impegno, creatività a servizio della comunità. L'evento si svolgerà giovedì 27 giugno alle ore 20 presso Lab Creation nel centro storico di Mesagne, in cui al ritmo di musica si taglierà una mega torta. Per l’occasione saranno presenti il sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli, l'Assessore alle Politiche Giovanili, Vincenzo Sicilia e il Consigliere regionale, Mauro Vizzino.

Tante le attività che l’Associazione ha svolto in questi anni professionalizzando ragazzi che sono diventati uomini e oggi svolgono professioni inerenti i corsi svolti presso l’Associazione. MusicArte, infatti, è nata con l'obiettivo di dare voce ai giovani, piccoli e grandi, offrendo loro opportunità e servizi che hanno avuto un impatto positivo non solo a livello locale, ma anche regionale, nazionale e internazionale. Per un decennio, grazie a una convenzione con il Comune di Mesagne, l'Associazione ha fornito una serie di servizi e attività volte a contrastare la devianza giovanile e non solo.

Successivamente, MusicArte è stata premiata dall'avviso della Regione Puglia "Bollenti Spiriti" per la realizzazione di un Laboratorio Urbano. Questo progetto ha permesso di ampliare le attività e i servizi offerti, creando nuove opportunità di lavoro per i giovani del territorio. In particolare in questi anni sono stati svolti una serie di attività: scuola di musica; scuola d’inglese; laboratori di fotografia, illustrazione e grafica 3D; creazione di una web radio; organizzazione di serate live; punto di incontro per associazioni, e tanto altro.

Queste iniziative hanno permesso all'Associazione di farsi conoscere e di creare relazioni solide, tanto da redigere e vincere bandi locali, regionali, nazionali e internazionali. L'obiettivo è sempre stato di fornire formazione e professionalità ai giovani, rilasciando certificazioni e creando opportunità lavorative.

Successi e Riconoscimenti

MusicArte è stata coinvolta in numerosi progetti di rilievo. Uno dei più significativi ha riguardato, con presentazione in 3D, di una patologia medica chiamata “Atresia esofagea”, il cui progetto è stato discusso ed esposto a Rotterdam. Inoltre, l'associazione è stata oggetto di ricerca da parte di varie università, tra cui Bari, Roma e Milano. In collaborazione con l'amministrazione comunale di Mesagne, MusicArte ha lavorato per il bene comune della città, realizzando numerosi progetti: Dipartimento del Ministero delle Politiche Giovanili: Soul Sound. Regione Puglia: Itinerari di Bellezza. Regione Puglia: Spazi di Prossimità. Regione Puglia: Nodo Galattica. Fondazione Con Il Sud: 2022 Vol-00341. Agenzia di Coesione per il Territorio: Protagonisti del Futuro, e tanti altri.

Un invito speciale

In occasione dell’importante anniversario, il presidente Dario Ziza e la responsabile delle attività sociali, Stefania Molfetta, sono lieti di invitare alla festa di compleanno di MusicArte. Saranno presenti anche il Sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli, l'Assessore Vincenzo Sicilia e il Consigliere Regionale Mauro Vizzino. Sarà un'occasione unica per festeggiare insieme i successi di MusicArte.

Per informazioni si può contattate l’Associazione MusicArte al numero 3920060788, oppure inviare una email a: musicarte1999@gmail.com.

