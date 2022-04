Associazione dona 28 uova di Pasqua a Ematologia e Oncologia del Perrino

SAN DONACI - Nella mattinata di oggi, martedì 12 aprile, il presidente e i soci dell'associazione " Tony Brogna" hanno consegnato ai reparti di Ematologia e di Oncologia dell'ospedale Perrino di Brindisi 28 uova di Pasqua per ricordare i 28 anni che il 16 marzo avrebbe compiuto Tony Brongna, 25enne di San Donaci stroncato tre anni fa da un Glioblastoma.

"Un gesto dal cuore per augurare a tutti i ricoverati una serena e più lieta Pasqu" si legge sulla pagina Facebook dell'associazione. "Volevamo inoltre ringraziare sempre e ancora voi tutti per aver partecipato alla vendita delle nostre uova di Pasqua e dei bigliettini per la vincita di 3 uova da 3 kg ciascuna. Anche quest'anno ci avete permesso di ottenere i nostri piccoli risultati che ci rendono davvero molto fieri e felici. L'associazione sarà sempre trasparente nel comunicare gli obiettivi raggiunti con i soldi raccolti quindi vi aggiorneremo presto".

"L’associazione “Tony Brogna" si è costituita in 28 ottobre 2020, ha come obiettivi l’organizzazione e la promozione di attività civiche, solidaristiche e di utilità sociali. Sostenere con continuità, attraverso la raccolta fondi in eventi sociali idonei, il progresso della ricerca scientifica per la cura del cancro e creare sinergie con fondazioni serie e motivate".

"Organizzare corsi per perfezionare conoscenze e aggiornamenti delle figure mediche indispensabili alla cura e assistenza del malato di cancro. Organizzare giornate dedicate con esperti al fine di sensibilizzare e aumentare l’informazione anche per le famiglie dei malati circa la miglior alleanza e supporto sulla cura del paziente oncologico. Fornire interventi socio-sanitari di assistenza domiciliare, residenziale e semi-residenziali. Fornire attività di sostegno e aiuto psicologico e materiale ai malati oncologici e alle loro famiglie".