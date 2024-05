Associazione dona a istituto Morvilllo-Falcone pedana per disabili

BRINDISI - L’associazione Itaca ha donato all’Istituto Morvillo Falcone una pedana per garantire l’accesso ai disabili, in vista di un importante spettacolo teatrale curato dalla cooperativa sociale Eridano.

Grazie alla sinergia tra Monica Gentile, studentessa del serale e referente pugliese dell’associazione Tourette Italia Ets, i docenti, a partire dalla prof.ssa Quarta, la preside della scuola, dott.ssa Esposito, l’associazione Itaca e la cooperativa Eridano è stato possibile realizzare un piccolo gesto che denota la sensibilità delle parti per il mondo della disabilità e rafforza il proprio impegno sociale verso l’abbattimento delle barriere architettoniche.

"Oggi abbiamo una certezza in più: dove si intrecciano le realtà del territorio viene sempre garantito un ambiente equo e inclusivo, anche negli istituti scolastici. Ognuno ha dato il suo contributo per quello che era nelle sue possibilità e questo è il valore aggiunto di questa storia, che merita di essere raccontata per dimostrare l’importanza del fare rete, del valorizzare le competenze di ciascuno e della giustizia sociale". Scrivono i referenti