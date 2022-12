L'associazione "Gulliver 180" riparte nel ricordo di Benito Giglio

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell'associazione Gulliver 180

Ha contribuito in prima linea a crearla, a porre le radici per poi consolidare un percorso ampiamente condiviso da chi, come lui, ha sempre posto la massima attenzione verso chi soffre, i bisognosi, le categorie fragili.

Benito Giglio (scomparso lo scorso luglio) e l’ Associazione Gulliver 180, un binomio “ indistruttibile ”, eterno, che non finirà mai, un’eredità che deve essere colta, per avviare, continuare quelle iniziative che hanno sempre contraddistinto i suo impegno, il suo modo di pensare, vedere la vita.

Non sono stati mesi facili per la nostra Associazione, i soci che nei giorni scorsi, presso una sala della Chiesa San Leucio al quartiere Minnuta a Brindisi, si sino nuovamente riuniti per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo, ma soprattutto per ricordare un amico, una persona per bene .

Gulliver 180 si è quindi ritrovata, nella decisione di andare avanti, di continuare, con impegno, passione e determinazione, sulla strada già tracciata da anni dall’ indimenticabile Benito, un uomo che non si tirava mai indietro, un “ vulcano” di idee, progetti, sinergie, buoni propositi.

Sono state programmate numerose iniziative per il 2023 (dalla celebrazione del 13 maggio, data di nascita della associazione nel maggio 2008 e di approvazione della legge 180 nel 1978, alla Giornata mondiale della salute mentale del 10 ottobre, a incontri e seminari di approfondimento). Una iniziativa speciale verrà proposta per onorare la memoria e l'impegno sociale del nostro Benito Giglio.

È stato eletto un direttivo di 9 componenti: Rina Pastrello, Orsola Sisto, Antonio Modeo, Pino Montanaro, Francesco Colizzi, Sergio Quaranta, Vito Brugnola, Giovanna De Pascale, Riccardo Matera. Il dottor Pino Montanaro, già segretario comunale, è stato eletto presidente; il dottor Francesco Colizzi vicepresidente; il professor Antonio Modeo segretario e Giovanna De Pascale tesoriera. Sempre con noi Benito, ti vogliamo bene