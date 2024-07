L'associazione Gulliver ricorda Benito Giglio, a due anni dalla scomparsa

Riceviamo e pubblichiamo dall’associazione Gulliver 180 Brindisi

Due anni sono già passati, ma non “tramonterà mai” il suo ricordo, il suo insegnamento, il suo modo di essere “coinvolgente”, tutti quei valori di amicizia, amore e solidarietà che noi dobbiamo sempre portare avanti. Quanto ci manca Benito Giglio, il nostro indimenticabile Presidente, ma soprattutto un amico straordinario, un fratello, un confidente su cui poter sempre contare, un “vulcano di idee”.

E’ stato lui, sin dai primi anni della costituzione di Gulliver 180, a “tracciare la nostra strada”, fatta del senso della solidarietà e sostegno a chi soffre, ai diversamente abili, ai bisognosi, a tutti coloro che lo ricordano con amore e affetto. Non si tirava mai indietro, quando si trattava di aiutare, per qualsiasi cosa, gli altri, trovare una soluzione, pensare ad un’iniziativa, un progetto che potesse essere sinergico, condiviso.

Benito cercava, in ogni caso, il dialogo con le altre associazioni della città e del territorio, ricambiato, un percorso che la nostra associazione, il nuovo presidente Pino Montanaro, il vice Presidente dott. Franco Colizzi, tutti i soci e componenti del Direttivo (tra cui la moglie di Benito, Rossella) non possono far altro che portare avanti, consolidare.

“Il senso del volontariato”, è stato il titolo-tema di un’iniziativa organizzata da Gulliver 180 l’anno scorso, in ricordo e memoria di Benito, ma, anche soprattutto, un “patrimonio quotidiano” di un grande uomo che ci ha lasciato troppo presto. E noi continueremo ad operare, a progettare, a fare e pensare, per il territorio e le comunità, convinti che, da lassù, Benito sarà sempre con noi e ci guiderà e consiglierà. La Santa Messa a suo suffragio ci sarà giovedì 18 luglio, alle ore 18.30, presso la Chiesa Sacro Cuore Salesiani di Brindisi.

