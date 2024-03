Associazione "Periferia", il presidente Valerio Stano rassegna le dimissioni

Riceviamo e pubblichiamo una nota firmata da Valerio Stano, ex presidente dell'associazione Periferia.

Nella vita, spesso si prendono decisioni dolorose ma inevitabili, che tuttavia non scalfiscono quanto di buono, di concreto fatto, anche e soprattutto per la comunità e la propria città. Con grande dispiacere, ho dovuto dare le dimissioni da presidente dell’associazione Periferia, ruolo che per due anni intensi ho portato avanti con impegno, passione, sacrifici, ma soprattutto la consapevolezza di mettersi al servizio della propria città.

Brindisi, che ha realtà, zone periferiche che vanno maggiormente sostenute, supportate, consolidate, con problematiche ancora esistenti. Quelle problematiche, le istanze dei cittadini a cui Periferia, con il consiglio direttivo e gli iscritti, ha sempre posto la massima attenzione, cercando in ogni modo di mettere tra l’altro in campo rapporti, interlocuzioni con le istituzioni locali.

Sono stati due anni pieni di sfide e traguardi raggiunti, ma, come detto, nella vita bisogna anche avere la “maturità” di fare un passo indietro, lasciare spazio agli altri. Voglio ringraziare chi mi ha sostenuto in tutti questi anni con grande stima e amicizia, tutti i componenti dell’associazione con cui ho sempre cercato il dialogo, la condivisione, anche quelle rappresentanze politiche che vedono in Periferia un importante punto di riferimento.

Auguro al nuovo direttivo e al nuovo presidente buon lavoro, le sfide saranno tantissime ma, come sempre, gli amici di Periferia saranno all’ altezza. Da oggi ritorno ad essere un umile servitore dello Stato e comunque non finirò mai di essere al servizio della mia amata città.