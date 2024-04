Associazioni ambientalitste aderiscono a manifestazione contro ampliamento discarica Formica  

BRINDISI - Le associazioni Italia Nostra Brindisi, Legambiente Brindisi, Wwf Brindisi, Medicina Democratica, Acli Provinciali Brindisi, Fondazione “Tonino di Giulio”, Medici per l’Ambiente, Anpi Brindisi, Forum Ambiente Salute e Sviluppo, No al Carbone, Puliamoilmare Brindisi, Associazione “Vogatori Remuri Brindisi aderiscono alla manifestazione di protesta che la Cgil Brindisi ha indetto per il prossimo 6 aprile a San Vito dei Normanni, contro l’ampliamento della discarica “Formica Ambiente”.

"Ambiente un termine usato impropriamente poiché di rispetto, verso questo e verso i cittadini che abitano nelle vicinanze, ce n’è poco. La discarica Formica ha sempre avuto e creato criticità notevoli e quindi non è assolutamente pensabile che si possa ampliare per smaltire due milioni di tonnellate di rifiuti, moltiplicando così i disagi e situazioni pericolose per la salute degli abitanti di San Vito".

"Riteniamo non solo giusto opporsi al suo ampliamento, ma soprattutto chiediamo che questa discarica venga messa in sicurezza e chiusa. Per far questo crediamo necessario un diverso e virtuoso approccio verso lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti, che deve vedere coinvolte le istituzioni comunali, provinciali e regionali".