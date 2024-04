Contro le associazioni antiabortiste nei consultori, iniziativa pubblica di Fp Cgil

BRINDISI - La Fp Cgil Brindisi organizza per il prossimo 3 maggio un'iniziativa pubblica per discutere di donne, della loro libertà, di tutele e della salvaguardia della legge 194, in materia di interruzione di gravidanza. L'evento è previsto presso il Palazzo Nervegna di Brindisi alle ore 17.

L'iniziativa nasce a seguito dei fatti politici nazionali degli ultimi giorni, con la proposta del governo di garantire la presenza di associazioni antiabortiste nei consultori, in cui accedono le donne che devono abortire.

"Quanto sta avvenendo in questi giorni è inaccettabile - si legge in una nota condivisa dalla segretaria provinciale di Fp Cgil Brindisi Chiara Cleopazzo -. Il servizio pubblico è unica garanzia di universalità e i consultori devono restare luoghi di diritti e tutele" - prosegue - . Fp Cgil continuerà a fare proposte per un confronto costruttivo con le istituzioni territoriali e con la Asl Brindisi, per migliorare le condizioni dell’utenza, delle lavoratrici, delle donne, in una 'lotta senza tempo', per evitare ogni forma di violenza istituzionale e di attacco alla libertà femminile".

