Associazioni e sindacati insieme contro deposito Gnl: nuova assemblea pubblica nel porto

BRINDISI - La “catena umana” di sabato 30 settembre, dopo il sit-in del 24 agosto, ha confermato la larghissima partecipazione dei brindisini ad iniziative contro il deposito costiero Edison di Gnl.

Dai partecipanti, il deposito è considerato un impianto ad alto rischio di incidente, che si colloca su una banchina importantissima per la logistica, per lo scalo intermodale fra navi e treno e per quel corridoio 8 di cui si parla tanto (ovvero la linea progettata per favorire il trasporto di persone e merci tra l'Europa occidentale e l’Europa orientale).

Proprio per questo, giovedì 12 ottobre alle 18:00 si terrà una nuova assemblea pubblica sulla Scalinata Viglilio presso il lungomare Regina Margherita. I promotori sostengono che "mentre Brindisi 'regala' un’area così importante a Edison, altri porti, quali Molfetta in primo luogo, ma anche Barletta, prevedono grandi investimenti e grandi ricadute occupazionali sulla logistica e si attrezzano proprio per il corridoio ".

Per queste ragioni si è deciso di allargare il livello di partecipazione e di organizzazione pluralistica delle iniziative da mettere in campo, a cominciare dall’assemblea pubblica del 12 ottobre.

Lunedì 9 ottobre alle ore 18.00, nel bastione Carlo V, in via Bastioni San Giorgio, si costituirà la rete territoriale contro il deposito costiero di Edison e per la tutela e valorizzazione del porto, al momento rappresentata da quarantatré associazioni, la Cgil Brindisi, diversi partiti e movimenti.

Tra gli aderenti: Italia Nostra, Legambiente, Wwf Brindisi, Medicina democratica, Cgil Brindisi, Fondazione “Tonino di Giulio”, Forum ambiente salute e sviluppo, Salute pubblica, No al carbone, Anpi, Arci, Emergency gruppo provinciale Brindisi, Associazione Di Vittorio.