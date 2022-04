A S.Pietro in scena folklore e divertimento per l'asta della bandiera: aggiudicata a 4mila euro

SAN PIETRO VERNOTICO - Storia, tradizione e divertimento in scena ieri, domenica 24 aprile, a San Pietro Vernotico. Dopo due anni di stop legato alla pandemia da Covid-19, è tornato il tradizionale evento "Asta della bandiera". Una manifestazione che si ripete da anni che ricorda la vittoria dei cittadini sampietrani sui turchi durante un tentativo di assedio che risale al lontano 1480, periodo della presa di Otranto. Secondo la leggenda i sampietrani riuscirono ad avvistare l'arrivo dei turchi, che avevano saccheggiato la vicina Torchiarolo, dall'alto della Torre quadrata sita in piazza del Popolo, organizzando quindi la difesa del paese. I sampietrani, quindi, sconfissero i turchi in battaglia e questi ultimi durante la fuga abbandonarono la bandiera.

Il vessillo, nella domenica successiva alla Pasqua (inizialmente la manifestazione si svolgeva nello stesso giorno della resurrezione di Cristo), viene assegnato al miglior offerente attraverso una sorta di asta itinerante, seguita da un corteo, che parte dal sagrato della chiesa Madre sita in piazza del Popolo, e termina sul sagrato della chiesa di San Pietro, dopo aver attraversato il centro storico. Il ricavato dell'asta finisce nelle casse del comitato Feste patronali per l'organizzazione della festa in onore di San Pietro e Paolo che si svolge il 29 giugno. Quest'anno la bandiera se l'è aggiudicata la famiglia De Luca, al costo di 4mila euro. Nella precedente edizione fu assegnata a 3800 euro.

Attraverso la collaborazione con Fai (Fondo ambiente italiano), l'associazione Dialetto sampietrano, gli animatori Tonio e Meri, l'arrivo in piazza del Popolo della bandiera si è trasformato in un momento di divertimento per i bambini e le loro famiglie. E' stato messo in scena un percorso culturale tra i monumenti, giochi, teatro dei burattini e balli. Il corteo che ha portato il vessillo fino alla piazza, partito dalla chiesa Degli Angeli, e composto da arcieri, figuranti, associazioni, scolaresche, sbandieratori ha attraversato la via Brindisi a suon di tamburi. Dopo l'asta la festa è proseguita in piazza del popolo con la rievocazione della battaglia e concerto con balli popolari.