Stalking occupazionale: assolti membri di consiglio di amministrazione di cooperativa

LATIANO – Assolti in primo grado perché il fatto non costituisce reato i sette membri del consiglio di amministrazione di una cooperativa sociale di Latiano accusati di ‘stalking occupazionale’ dall’amministratrice uscente della stessa cooperativa, nonché socia cofondatrice. La sentenza è stata emessa nella giornata di lunedì 13 maggio dal Tribunale di Brindisi nella persona del giudice Simone Orazio.

I fatti risalgono al 2016, dopo il rinnovo del consiglio di amministrazione. I sette con ruoli di presidente, vice presidente e consiglieri, avrebbero, in concorso tra di loro, molestato con condotte vessatorie “reiterate, poste in essere anche sul posto di lavoro in modo miratamente sistematico e prolungato” la socia cofondatrice tanto da provocarle “un perdurante e grave senso di emarginazione, di frustrazione e un’ansia crescente, ingenerando nella stessa un fondato timore per la propria incolumità psicofisica e tale da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita. Con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso di autorità”. Da settembre a dicembre del 2016 avrebbero inviato una serie di comunicazioni scritte in cui chiedevano conto di comportamenti (assenze per malattia) o la trasmissione di documentazione.

I legali degli imputati hanno sostenuto e dimostrato che si non si trattava di stalking o atti persecutori, così come sostenuto dall'accusa, ma di atteggiamenti vessatori che non costituiscono reato. Secondo la difesa, inoltre, non si configurava nemmeno il reato Mobbing perchè le missive inviate erano semplici comunicazioni fatte alla dipendente che di fatto stava ostacolando l’operato del consiglio di amministrazione. Il giudice, accogliendo le tesi degli avvocati, quindi, ha assolto gli imputati perchè il fatto non costituisce reato. Si tratta della prima assoluzione per ‘stalking occupazionale’ del tribunale di Brindisi.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Francesco Cascione, Emilio Antonio Lucisani e Umberto Bardicchia.