Attese e disservizi nell'ambulatorio di Ginecologia: "Carenza di personale e struttura inadeguata"

FRANCAVILLA FONTANA - Molte ore di attesa in piedi o seduti per terra per usufruire dei servizi dell'ambulatorio di Ginecologia all'ospedale "Camberlingo" di Francavilla Fontana. Dopo le segnalazioni di alcuni cittadini è intervenuto il primario Massimo Stomati, direttore di U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia presso il "Camberlingo", scusandosi per il disservizio ma elencando una serie di criticità con le quali sono costretti a fare i conti ogni giorno.

"Il nostro ambulatorio - spiega il primario -, sia quello generale che la presa in carico delle pazienti fino al termine della gravidanza, deve drenare, giornalmente, una quantità infinita di utenti, sia dalla provincia di Brindisi che da quella di Taranto, con numerosi problemi che riguardano la carenza d'organico e l'inadeguatezza strutturale. Stiamo lavorando con meno del personale previsto tra pensionamenti e malati di Covid. Con quello che abbiamo a disposizione, considerato che le gaduatorie di Ginecologia sono esaurite in tutta la regione e nel distretto ci sono solo cinque medici, cerchiamo di organizzare il lavoro".

"Questi non sono problemi di oggi, che ho fatto sempre presente alla direzione - continua Stomati - ma l'alternativa era sospendere il servizio e chiudere l'ambulatorio per non creare attese che, purtroppo, in questa situazione si potrebbero ripetere. Mi auguro, anzi, auspico che la nuova direzione che si insedierà lunedì 10 gennaio, prenda in seria e determinata considerazione la questione dell'assistenza delle pazienti ginecologiche perchè senza personale e locali adeguati non possiamo continuare a lavorare. Mi scuso, apertamente, con l’utenza per quanto accaduto e per il disagio avvertito".