Multiservizi: "Entro il 2024 l'attivazione del forno crematorio per animali domestici"

BRINDISI – Entro il 2024 dovrebbe entrare in funzione l’impianto per la cremazione delle spoglie di animali domestici acquistato, nel 2021, dalla Brindisi Multiservizi. Lo prevede la proposta di piano industriale 2024-2026 redatta dall’amministratore unico della società in house del Comune di Brindisi, Gianvito Morelli. Il documento dovrà poi essere approvato dalla giunta presieduta dal sindaco Giuseppe Marchionna, prima dell’approdo in consiglio comunale.

L’impianto sarà a disposizione dei cittadini e degli ambulatori veterinari “per il recupero, il trasporto, lo smaltimento e la cremazione singola o collettiva delle spoglie di cani, gatti e animali domestici”.

Le tariffe

Il servizio sarà attivato in un fabbricato (ancora da costruire) presso il canile comunale. Nel piano industriale sono elencati anche i prezzi medi che l’amministratore della partecipata prevede di applicare per ogni cremazione, quantificati in base alla ricerca di mercato effettuata.

Cremazioni singole: prezzo medio di 246 euro, variabile in relazione al peso dell’animale.

Cremazioni collettive: il forno è dotato di tre intercalari, così da poter effettuare, a seconda della taglia dell’animale, fino a tre cremazioni singole contemporaneamente, in un’unica accensione, per un prezzo medio di 128 euro, variabile in relazione al peso dell’animale.

I ricavi stimati

L’iter per l’attivazione dell’impianto è tuttora al centro di un procedimento amministrativo. La società ha incaricato un professionista per gli adempimenti del caso. Questi “si è riservato di accertare l’effettiva assoggettabilità dell’impianto - si legge nel documento - alla procedura di verifica richiesta dall’ufficio Ambiente della Provincia di Brindisi, la cui durata stimata è di quattro/cinque mesi”. Il forno crematorio, quindi, non dovrebbe entrare in funzione prima del prossimo mese di luglio. Nel periodo luglio-dicembre 2024 si stimano ricavi per 96.500 euro e correlati costi per materie prime si stimano in 12.500 euro.

