L'assessore Pentassuglia: "La Xylella sta rallentando ma manteniamo l'attenzione alta"

“Il rallentamento della Xylella è un dato di fatto”. L’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, ha fatto il punto sull’emergenza fito-sanitaria che da anni affligge la Puglia durante la seduta della IV Commissione del consiglio regionale coordinata dal presidente Francesco Paolicelli. Lo stesso aveva chiesto l’audizione sia dell’assessore Pentassuglia che del dirigente della sezione Osservatorio fitosanitario, Salvatore Infantino (presente anche il direttore del Dipartimento Nardone) su “Stato di attuazione Piano di azione di contrasto e prevenzione della diffusione di Xylella fastidiosa in Puglia”.

Pentassuglia ha ricordato che tutto il lavoro svolto sino ad oggi per contrastare la Xylella, compreso l’esame molecolare delle piante, è contenuto su sito della Regione (www.regione.puglia.it) che viene costantemente aggiornato.

“Il rallentamento della Xylella - ha detto Pentassuglia - è un dato di fatto ed è frutto di un lavoro che, al contrario, non conosce rallentamenti. Una relazione è stata altresì presentata al sottosegretario competente ed i dati dell’Osservatorio adesso sono perfettamente allineati a quelli di Arif”. L’assessore ha altresì spiegato che le piante trovate infette nel Barese erano in zone dove insistevano aree di scarico ortofrutticole ed una officina dove si riparano trattori e macchine agricole. “Lo stato di attenzione è mantenuto alto – afferma Pentassuglia - soprattutto perché si possa bloccare qualsiasi trasmissioni del contagio”.

Infantino, dell’Osservatorio fitosanitario, è tornato sull’attività di sorveglianza di trasmissione del batterio, sottolineando “gli sforzi costantemente messi in atto per rallentarne il più possibile la sua diffusione”

Da segnalare la preoccupazione consegnata all’intera commissione dal consigliere Fabio Romito, che ha sottolineato come “i benefici offerti dalle multinazionali per l’insediamento di impianti eolici e fotovoltaico pongano dubbi notevoli ai nostri olivicoltori che, a fronte delle difficoltà quotidiane che incontrano nel proseguimento della coltura olivicola, potrebbero essere tentati da scelte certamente più comode, ma distanti dalla tradizione colturale pugliese che soprattutto nell’ulivo, trova la sua essenza”.

Il consigliere Cristian Casili ha invece sottolineato come proprio questo momento rappresenti l’occasione per rivedere gli ausili che devono essere “pensati” per rilanciare l’immagine complessiva dei nostri paesaggi rurali.

Piena la disponibilità espressa dall’assessore Pentassuglia “ad un esame complessivo sullo stato del nostro territorio agricolo che va dall’attività dei Consorzi alla gestione dei muretti a secco, alla pulizia delle strade”. Temi che comprendono non solo l’Agricoltura, ma anche lo Sviluppo economico e l’ambiente.

Pentassuglia ha poi chiesto ai consiglieri espressione della Lega un coinvolgimento maggiore “non tanto sull’applicazione del decreto Centinaio, che va avanti, ma sull’invio dei soldi necessari soprattutto ai ristori delle aziende agricole colpite tanto dalla Xylella, quanto dall’attuale quadro d’assieme”.