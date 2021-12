Carcere di Brindisi: gli auguri dei detenuti al personale in servizio

BRINDISI - Il Natale è da oltre 2mila anni la festività che unisce le famiglie, cementa i rapporti, fa riabbracciare le persone distanti, apre i cuori alla pace, alla solidarietà, al perdono. E’ con questo spirito che alcuni detenuti della casa circondariale di Brindisi hanno sviluppato e realizzato un biglietto di auguri di buon Natale, destinato alle loro famiglie e a tutto il personale in servizio in questo istituto.

“Gli auguri – si legge in una nota a firma del direttore della casa circondariale di Brindisi, Mariateresa Susca – sono rivolti, nell’ambito dell’operazione Simpatia, anche alla città di Brindisi, alle famiglie che ci vivono, alle istituzioni cittadine e provinciali, al mondo delle associazioni lavorative e a quelle dei volontari, alla gente che soffre, alle persone lontane e a tutti quelli che nutrono la speranza in un domani diverso e ricco di opportunità. Si ringrazia il professore Benigno, garante dei diritti dei detenuti, per la fattiva collaborazione nella realizzazione di questa iniziativa”.