Aule inadeguate e con la muffa: "Le nostre richieste inascoltate"

SAN PIETRO VERNOTICO – Aule inadeguate, troppo piccole, senza porte antincendio, con banchi senza sottopiano e niente palestra. Adesso si è aggiunta la muffa sulle pareti. Sono queste le condizioni in cui hanno dovuto fare lezione i piccoli studenti della (momentaneamente) ex scuola Ruggero De Simone dell’omonimo Istituto comprensivo di San Pietro Vernotico. Si tratta di alunni che frequentano la prima, la seconda e la terza classe “elementare” trasferiti nell’ex asilo sito in viale Degli Studi per effetto della ristrutturazione della scuola De Gasperi con i fondi Pnnr. Da settembre scorso gli scolari di questo plesso sono stati trasferiti nel plesso De Simone, idoneo per il servizio mensa. Quelli del De Simone suddivisi tra ex asilo di viale Degli Studi ed ex sede della Dante Alighieri.

“I nostri figli pagano il prezzo per non usufruire del tempo pieno ma non è giusto che devono fare lezione in queste condizioni, la situazione ormai è ingestibile”, spiega una delle quattro rappresentanti del plesso De Simone.

“Non vogliamo fare la guerra a nessuno, che questo sia chiaro, le nostre lamentele sono del tutto apolitiche. Purtroppo, però, ci siamo rese conto che essere troppo buone e accondiscendenti è servito a ben poco. I nostri figli hanno dovuto cambiare scuola per una ristrutturazione che non riguardava nemmeno loro, sono stati al freddo perché i condizionatori sono stati acquistati solo successivamente, e dopo l'acquisto non potevano essere messi in funzione perché i contatori Enel dovevano essere potenziati. Così per avere i bambini al caldo abbiamo dovuto attendere un altro mese”.

“Inoltre non hanno aule consone: sono troppo piccole, senza porte antincendio, con banchi senza sottopiano. Per non parlare del fatto che non hanno una palestra nonostante secondo l’orario scolastico escono due giorni a settimana alle 14 proprio per ‘motoria’, materia alla quale hanno dovuto rinunciare. In classe non possono praticare sport, la dirigente non vuole, in giardino nemmeno. È passato un anno e i bambini non hanno mai fatto questa attività".

La situazione è precipitata quando più di qualche bambino della classe terza è stato colpito da bronchite asmatica. “Abbiamo subito pensato che questa patologia potesse essere collegata alla muffa sulle pareti. Avevamo più volte chiesto di rimuoverla perché comunque ci sono anche problemi di allergie. Ma siamo sempre state ignorate. I nostri figli sono stati ignorati, abbiamo quasi l'impressione che i 'privilegiati' sono gli scolari del tempo pieno. Resta la speranza che l'anno prossimo i nostri figli potranno ritornare nella loro scuola, altrimenti deve essere trovata sin da ora una struttura adatta a loro esigenze”.

