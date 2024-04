Lezioni in spazi angusti, l'opposizione: "Sei mesi fa abbiamo interpellato lo Spesal"

SAN PIETRO VERNOTICO - Sullo stato in cui versa l'ex asilo comunale di San Pietro Vernotico sito in viale Degli Studi che oggi ospita quattro classi dell'Ic De Simone (Scuola primaria), intervengono anche i consiglieri di opposizione "Insieme per Rizzo Sindaco" informando la cittadinanza e i genitori che ieri hanno esternato malcontento per le condizioni in cui i loro figli devono svolgere le lezioni, di aver già informato lo Spesal, Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

"Avvertiamo l’esigenza di avvisare i genitori dei bambini che frequentano la scuola nel plesso in Viale degli Studi che, senza voler fare di un problema una propaganda politica, in data 22.11.2023 è stata inoltrata non già alla stampa, ma allo Spesal una pec, chiedendo una verifica del rispetto delle condizioni minime di agibilità per i bambini, costretti a vivere l’anno scolastico in spazi angusti e inadeguati rispetto a quelli previsti dalla norma, oltre che ad elementari regole di buon senso e tutela della salute".

"Sono state effettuate le prove di evacuazione senza che ci sia una sirena: il personale Ata ha bussato alla porta delle varie classi per comunicare di procedere alla evacuazione. È questo il concetto di sicurezza? Non solo: il contatore che eroga energia elettrica si trova nei locali dell’immobile confinante (oggi destinati a Sezione Primavera), per cui ogni volta che entrava in funzione il salvavita (contratto inadeguato rispetto al carico necessario per il funzionamento dei condizionatori), il personale Ata era costretto ad uscire per strada, entrare nell’altro plesso, e ri-attivare il contatore".

"Se si fosse verificato un imprevedibile problema, con contestuale necessità di interrompere l’erogazione di energia elettrica, cosa sarebbe accaduto ai bambini nel tempo necessario a raggiungere il contatore nell’altro plesso? Ora vi è altra grave situazione: è stata attivata, finalmente, la sezione Primavera. Ci si chiede: come è possibile che due strutture separate e autonome, la cui gestione è affidata a soggetti differenti (Direzione didattica De Simone, e società affidataria del servizio erogato dalla sezione Primavera) utilizzino lo stesso contatore di energia elettrica, e vi sia un solo differenziale o salva vita presso la sezione primavera? Il Duvri (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti, ndr), tiene conto dei rischi di interferenza, se esiste agli atti? I bambini utilizzano spazi sicuri e salubri? Lo Spesal ha valutato le criticità sollevate nel lontano novembre 2023? Deve accadere qualcosa per ottenere un riscontro di controllo?"

"Ora che a rendere pubblico il tutto sono i genitori forse qualcuno leggerà l’esposto inoltrato nel novembre 2023: non era politico, ma mirava solo a preservare la sicurezza e salute dei bambini, dei docenti e del personale Ata".

