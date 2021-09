Riapertura scuole, Trenitalia: "Passeggeri aumentati del 24 percento in Puglia"

Sono stati 6.800 i passeggeri sui treni mattutini della Puglia in occasione della riapertura delle scuole, con un aumento del 24% rispetto allo scorso lunedì di settembre. Per far fronte all’incremento di viaggiatori previsto in occasione della riapertura delle scuole, Trenitalia (Gruppo Fs Italiane) ha rimodulato il servizio ferroviario aumentando il numero dei posti offerti nella fascia oraria mattutina. Offerta che si è rivelata adeguata rispettando l’occupazione massima prevista dalle norme dell’80% dei posti totali (seduti e in piedi), senza registrare casi di sovraffollamento.

Il monitoraggio costante dell’andamento dei flussi, ove necessario, consente di mettere a disposizione, come definito con Regione Puglia e Prefetture, più di 600 posti al giorno nelle principali stazioni per eventuali integrazioni al servizio ferroviario. Implementato anche il servizio di Customer Care Regionale che, in collaborazione con la struttura di Protezione Aziendale, assicura l’assistenza ai viaggiatori nelle stazioni maggiormente frequentate.

Restano in vigore tutte le misure informative già messe in atto in tutto il periodo di pandemia, con la conferma delle azioni straordinarie di igienizzazione e sanificazione di treni e autobus, messaggi a bordo treno sulle nuove regole di viaggio sicuro e sull’obbligo dell’uso della mascherina, con conseguente interruzione del servizio in caso di violazione