Autovelox fisso sulla superstrada Brindisi-Lecce dal 24 maggio

TREPUZZI (Lecce) – Un autovelox fisso sarà in funzione a partire dalla prossima settimana sulla strada statale 613 che collega Brindisi a Lecce, nel tratto che rientra nel territorio comunale di Trepuzzi. Lo ha comunicato la Polizia Locale del Comune salentino. Il dispositivo sarà attivo a partire dalle ore 00 di martedì 24 maggio (mezzanotte del 23 maggio) in direzione Lecce. Al chilometro 24+250 è stata infatti terminata la procedura di installazione da parte della ditta specializzata. Analogo dispositivo, in direzione opposta, entrerà in funzione al chilometro 23+700 In direzione Brindisi.

“Si tratta di autovelox ‘fissi’, cioè funzionanti 24 ore su 24 – si legge in una nota della Polizia Locale di Trepuzzi - che possono rilevare gli eccessi di velocità anche senza la presenza di agenti, ogni impianto è ‘annunciato’ da appositi segnali stradali corredati da segnalazione luminosa”.

“Il tratto di strada interessato è stato in passato teatro di gravi incidenti stradali, questo intervento mira a ridurre il tasso di incidentalità di quel tratto di strada aumentando la sicurezza degli automobilisti in transito anche in vista del considerevole aumento del traffico in previsione del periodo estivo”.