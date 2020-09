Tasso sconfina in città: un'auto lo investe

BRINDISI - Era uscito dal suo habitat, ritrovandosi sull’asfalto cittadino. L’impatto con un’auto è stato fatale per un tasso che stamattina (domenica 20 ettembre) era andato a finire nel centro abitato di Brindisi. La carcassa è stata rinvenuta in via provinciale San Vito, nel tratto compreso fra il rione Paradiso e la rotatoria di via Ciciriello, costeggiando il parco Cillarese. L’esemplare giaceva a ridosso del cordolo. Un cittadino ne ha segnalato la presenza al comando di Polizia Locale, che ha inviato sul posto una pattuglia. Il servizio veterinario dell’Asl Brindisi è stato informato del ritrovamento. Lo smaltimento della carcassa è stato effettuato dalla ditta Ecotecnica.

