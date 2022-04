Corse integrative soppresse: riecco gli autobus stracarichi di studenti

I disagi erano inevitabili. Dallo scorso 1 aprile, con la fine dello stato d’emergenza, la Stp ha soppresso le corse integrative per gli studenti. Inevitabile quindi che si riproponesse l’atavico problema del sovraccarico delle vetture, di nuovo a capienza piena dopo oltre due anni di pandemia. La foto a corredo dell’articolo è stata scattata a bordo di un mezzo attivo sulla tratta Latiano-Brindisi. Alcuni studenti sono costretti a viaggiare in piedi, occupando per intero il corridoio. Questo per i più fortunati. Perché spesso alcuni ragazzi restano a terra, non trovando spazio a bordo di auto già saturi. Questa situazione viene segnalata da alcuni genitori.