Arca Nord: "Le autocertificazioni di reddito 2024 non dovranno essere presentate"

BRINDISI - L’Arca nord Salento, nell’ottica della digitalizzazione e standardizzazione delle procedure amministrative del settore inquilinato sta procedendo alla realizzazione di una piattaforma per la presentazione telematica delle autocertificazioni.

Pertanto, per consentire la realizzazione di detta piattaforma le autocertificazioni reddituali per l’anno 2024 non dovranno essere presentate salvo che per le posizioni di inquilini oggetto di monitoraggio (accertamento del possesso dei requisiti di mantenimento del diritto di alloggio ai sensi della Legge regionale n.10 /2014 - art.18).

Inoltre, si informa che i canoni 2025 verranno elaborati sulla base della documentazione probatoria già acquisita e/o delle ultime autocertificazioni già presentate con l’adeguamento ISTAT e tenendo conto delle richieste di riduzione di canone accolte dall’Agenzia.

