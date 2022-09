Autovelox sulla Brindisi-Lecce: il calendario di settembre della postazione mobile

SQUINZANO – Quattro date di cui prendere nota: 7, 13, 21 e 26 settembre. Sono i giorni in cui, per l’arco di 24 ore, dal chilometro 17 al chilometro 22 della strada statale 613, nel territorio di Squinzano, sarà attiva la postazione mobile per il rilevamento della velocità, con il diretto intervento di operatori di polizia stradale. L’indicazione su orari e sito del rilevamento è stata comunicata direttamente dal Comune di Squinzano, tramite il comandante della polizia locale, commissario capo Raffaele Paladini.

In una nota diramata per informare i cittadini, si offre anche rassicurazione sul rispetto della buona prassi della visibilità delle postazioni, della pubblicizzazione del servizio con i mezzi idonei e l’utilizzo dell’apparecchio su tratti di strada ad alto rischio di incidentalità.

Come noto, sono state istituite di recente tre postazioni autovelox sulla superstrada che collega Lecce a Brindisi, due fisse e una mobile e, sulla scorta dell’esito della riunione di coordinamento tra i Comuni di Trepuzzi, Squinzano e Surbo – nei territori dei quali ricadono le apparecchiature –, convocata proprio per individuare un calendario condiviso per il controllo della velocità, occorre tenere a mente che quando un’apparecchiatura elettronica è in funzione nell’area di competenza di un comune, le restanti vengono disattivate.