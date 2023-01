Autovelox sulla superstrada per Lecce: le date di febbraio

BRINDISI - Il comandante della Polizia locale Trepuzzi (Le) ha reso noto il calendario di attivazione dei dispositivi di controllo elettronico della velocità tramite postazioni fisse poste sulla SS 613 (Brindisi-Lecce) per il mese di febbraio 2023. Sulla corsia in direzione Brindisi la postazione al km 23+700 è attiva tutti i giorni H.24. In direzione Lecce al km 24+250 attiva: da sabato 4 febbraio a giovedì 9 H.24. Da sabato 18 a giovedì 23 febbraio H.24