Avis chiede un gesto di altruismo: la donazione di sangue a Torchiarolo

TORCHIAROLO - L'Avis di Torchiarolo organizza e promuove una donazione di sangue per domenica 16 giugno, presso la sala consiliare "Valesium" in via C. Colombo. Sarà possibile donare dalle 8 alle 11:30 in autoemoteca.

"In questo periodo - dicono gli organizzatori - con il nostro gesto di altruismo solidale dobbiamo garantire il sangue ai ragazzi microcitemici e agli interventi programmati e straordinari del Perrino. Vieni a donare e sarai un eroe nella vita di qualcuno".

Per effettuare la donazione è necessario avere un'età compressa tra i 18 e i 60 anni, un peso corporeo superiore ai 50 kg e uno stile di vita sano. Per donare occorre prenotarsi ai numeri 329.6764964 o 340.0597537 o per email all'indirizzo avistorchiarolo@gmail.com.