Interventi chirurgici a rischio, serve sangue: Avis Brindisi richiama alla donazione

BRINDISI - Continua a mancare il sangue presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale “A.Perrino”, nonostante gli sforzi profusi dai donatori abituali e dalle Associazioni di Volontariato del Sangue. A causa della scarsità di emocomponenti vi è il rischio di dover rinviare gli interventi chirurgici programmati. In una comunità civile, in una città che si è sempre contraddistinta per altruismo e accoglienza Non può mancare il sangue, non possono mancare gli emocomponenti.

In occasione della settimana della Festa Patronale, l’Avis Comunale di Brindisi con la collaborazione della Parrocchia della Cattedrale e con il Simt di Brindisi ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue per venerdì 26 agosto, dalle ore 17 alle

20.30 (ultimo emocromo), presso la Cattedrale di Brindisi, in piazza Duomo. Per donare occorre essere in buona salute: non avere avuto febbre e non essere stati a contatto, negli ultimi 14 giorni, con persone che abbiano eseguito il tampone per la

positività al Covid-19 e che siano risultate positive o siano in dubbio. Occorre pesare più di 50 chili, non aver assunto farmaci (antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15), non aver fatto piercing e tatuaggi né aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi.

Prima di donare si raccomanda un pranzo leggero (un primo, pasta al sugo di pomodoro; un secondo, carne o pesce arrosto; un frutto, acqua e caffè), escludendo alimenti contenenti latte e suoi derivati, fritture e alcolici. Informazioni e prenotazioni: 3755282712 - 0831523232.