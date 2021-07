A rischio gli interventi chirurgici, l'Avis Comunale invita a donare il sangue

BRINDISI - Ritorna l’emergenza sangue estiva, in maniera prepotente e preoccupante. Dall’Src Puglia è giunta una nota da cui emerge che manca sangue in tutta la Regione. Dal Simt di Brindisi è arrivata la richiesta di sangue di tutti i gruppi, in particolare 0 positivo e 0 negativo. A causa della scarsità di emocomponenti vi è il rischio di dover rinviare gli interventi chirurgici programmati. L’Avis Comunale di Brindisi ha organizzato, in collaborazione con il Simt di Brindisi e con l’associazione Anteas, una raccolta straordinaria di sangue per sabato 24 luglio, dalle ore 17.30 alle 21.30 (ultimo emocromo), presso la sede dell’Avis

Comunale di Brindisi, in piazza Di Summa, presso l’ex ospedale.

Per donare occorre essere in buona salute: non avere avuto febbre e non essere stati a contatto, negli ultimi 14 giorni, con persone che abbiano eseguito il tampone per la positività al Covid-19 e che siano risultate positive o siano in dubbio. Occorre pesare più di 50 chili, non aver assunto farmaci (antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15), non aver fatto piercing e tatuaggi né aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi. E' possibile donare dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 12, presso il centro Trasfusionale dell’ospedale "A. Perrino" di Brindisi. Avis Comunale di Brindisi: 3755282712 - 0831523232. Mail: brindisi-comunale@avis.it.